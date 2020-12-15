Источник материала: Хартия'97

Что будет с организмом, если каждый день пить пиво 15.12.2020, 13:23

Эксперты рассказали о последствиях.

Пиво — один из самых популярных алкогольных напитков и многие считают, что он, по сравнению с другими, абсолютно безвреден. Поэтому, пиво зачастую употребляется в больших количествах и каждый день. Но к чему может привести такая привычка?

Эксперты рассказали, что пиво, хоть и легкий, но алкогольный напиток, а о негативном воздействии спиртного на организм, пожалуй, знают все. При ежедневном употреблении этого напитка у человека начнутся проблемы с печенью, а все из-за сивушных масел в его составе, которые появляются в результате брожения. Пиву нейтрализовать их не удается, поэтому им лучше не злоупотреблять, пишет orthodox.od.ua .

Также напиток плохо влияет на работу пищеварительной системы, провоцируя раздражение слизистой, в результате чего может появиться гастрит, дискомфорт и чувство тяжести в желудке.

При регулярном употреблении пива в организме дает сбой и эндокринная система. У мужчин, например, подавляется выработка тестостерона, а у женщин — дисфункции яичников. Еще такая привычка может привести к сердечным проблемам, в частности аритмии и другим заболеваниям.

Этот напиток в больших количествах также нарушает процесс естественного расщепления питательных веществ, и в итоге может пострадать поджелудочная железа.

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