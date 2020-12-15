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Бело-красно-белый креатив на балконах: как партизаны застают власти врасплох

15.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бело-красно-белый креатив на балконах: как партизаны застают власти врасплох

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  • 15.12.2020, 13:19
Бело-красно-белый креатив на балконах: как партизаны застают власти врасплох

Белорусы проявляют недюжинную смекалку.

На балконе одной из квартир появилась иллюминация: на красном фоне бегут белые надписи: «Жыве Беларусь!» и «Верым! Можам! Пераможам!», сообщает gazetaby.com.

Читатели Белсат советуют желающим сделать такую же иллюминацию у себя на балконе поискать умную гирлянду или Alex Gyver.

Вот что появилось вместо бело-красно-белого флага на балконе в одном из домов в Новой Боровой

В данном случае житель столицы поставил коробку от телевизора компании LG, чтобы высказать свое мнение.


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