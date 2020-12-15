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Комитет защиты журналистов резко высказался о ситуации в Беларуси

15.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Комитет защиты журналистов резко высказался о ситуации в Беларуси

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  • 15.12.2020, 13:11
Комитет защиты журналистов резко высказался о ситуации в Беларуси

Наша страна попала в один ряд с Эфиопией.

Количество заключенных в тюрьму журналистов перевалило рекордную отметку во всем мире из-за гражданских беспорядков и пандемии, говорится в новом докладе независимой некоммерческой организации «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ), пишет сайт naviny.by.

«Это возмутительно и ужасно, что мы являемся очевидцами заключения рекордного количества журналистов в тюрьму в разгар глобальной пандемии, — сказал исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон. — Эта волна репрессий — форма цензуры, которая нарушает поток информации и усиливает инфодемию. COVID-19 бушует в тюрьмах по всему миру и ставит под угрозу жизни журналистов».

В докладе отмечается, что по состоянию на 1 декабря в тюрьму были заключены не менее 274 журналистов. «Это самый высокий показатель с тех пор, как КЗЖ начал собирать данные в начале 1990-х годов, и пятый год подряд, когда за решеткой оказалось не менее 250 журналистов. Китай, Турция, Египет и Саудовская Аравия лидируют среди худших тюремщиков мира», — подчеркивается в документе.

В документе говорится, что протесты и политическая напряженность стали катализаторами многих арестов. В докладе подчеркивается, что двумя странами, в которых наблюдается значительный рост числа заключенных в тюрьму журналистов, стали Эфиопия, где политические волнения переросли в вооруженный конфликт, и Беларусь, где журналистов задерживают во время освещения акций протеста.

«Говоря о других странах региона Европы и Центральной Азии, необходимо отметить Беларусь, где журналисты оказались в центре протестов, — отмечается в докладе. — Александр Лукашенко заявил о своей победе на шестой срок на выборах, которые многие посчитали сфальсифицированными и вышли на массовые протесты. Власти арестовали десятки журналистов, многих приговорили к штрафам или административному задержанию и тюремному заключению на срок от одной до двух недель, но некоторым были предъявлены более серьезные обвинения. По состоянию на 1 декабря в Беларуси за решеткой находились не менее 10 журналистов. Они стали первыми журналистами, занесенными в перепись КЗЖ в Беларуси с 2014 года».

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