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На ОАО «Беларуськалий» разгорается стачка

15.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На ОАО «Беларуськалий» разгорается стачка

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  • 15.12.2020, 12:59
  • 3,340
На ОАО «Беларуськалий» разгорается стачка

Хорошие новости из Солигорска.

Сегодняшний день для Стачкома ОАО «Беларуськалий» начался с хороших новостей.

Андрей Орлов, рабочий ОАО «Беларуськалий», присоединился к общенациональной стачке.

К стачке на ОАО «Беларуськалий» сегодня присоединился работник ВГСО Старавойтов Александр Игоревич.

Вместе мы победим!


Орлов Андрей


Старавойтов Александр

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Теги: Новости
 
 
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