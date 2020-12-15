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На ОАО «Беларуськалий» разгорается стачка
Источник материала: Хартия'97
На ОАО «Беларуськалий» разгорается стачка
Хорошие новости из Солигорска.
Сегодняшний день для
Андрей Орлов, рабочий ОАО «Беларуськалий», присоединился к общенациональной стачке.
К стачке на ОАО «Беларуськалий» сегодня присоединился работник ВГСО Старавойтов Александр Игоревич.
Вместе мы победим!
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Хорошие новости из Солигорска.
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