Лукашенко предложил жить дружно и сохранить страну

Источник материала: Ежедневник

Во время общения с коллективом Могилевской областной клинической больницы, Лукашенко предложил жить дружно.

«Хорошо, что тогда мы прошли этот период, научились воевать, научились бороться с этой болезнью, и уже сегодняшняя армия – это не армия 41-го года. Армия в 41-м году и армия в 44-м – это две разные армии. Поэтому вы молодцы!» – отметил Лукашенко в ходе сегодняшнего посещения Могилевской областной клинической больницы, передает БелТА.

Также он похвалил могилевских врачей: мол, они молодцы, поскольку делают свою работу молча.

«Вы просто молодцы, тихо, спокойно делаете свое дело», – сказал он.

Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что для него главное – это сохранить страну.

«Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него - это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы», – отметил он.

