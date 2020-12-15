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Политзаключенного Виктора Шауру отпустили на свободу
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Он находился в витебском СИЗО по обвинению в участии в массовых мероприятиях.
По информации правозащитного центра «Весна», Шаура уже
Таким образом, по состоянию на 15 декабря в Беларуси
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Он находился в витебском СИЗО по обвинению в участии в массовых мероприятиях.
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