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Фото дня. 87-летнюю белоруску, пережившую Холокост, судили за бчб-флаг на балконе
Источник материала: UDFЕлизавета Бурсова пришла на процесс в суд Октябрьского района Минска.
На суде Елизавета Бурсова не отрицала, что на ее балконе висел бело-красно-белый флаг. Сделала она это, чтобы показать, за кого голосовала.
Судья Руденко оштрафовал Елизавету Бурсову на 15 базовых — 405 рублей, сообщает
Как сообщает
Ранее в интервью
— О чем эти судьи думают? — рассуждала Елизавета Бурсова. — Он же (Лукашенко – прим. «С) не вечный, в конце концов. Раньше или позже его не станет. И их привлекут к ответственности. Какие у них будут глаза?
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На суде Елизавета Бурсова не отрицала, что на ее балконе висел бело-красно-белый флаг.
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