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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фото дня. 87-летнюю белоруску, пережившую Холокост, судили за бчб-флаг на балконе На суде Елизавета Бурсова не отрицала, что на ее балконе висел бело-красно-белый флаг.

На судене отрицала, что на ее балконе висел бело-красно-белый флаг. Сделала она это, чтобы показать, за кого голосовала.Судьяоштрафовал Елизавету Бурсову на 15 базовых — 405 рублей, сообщаетКак сообщает, один из неравнодушных мужчин-пенсионеров уговорил Елизавету Бурсову принять помощь в оплате штрафа.Ранее в интервьюЕлизавета Бурсова сказала, что не боится суда. По ее мнению, вряд ли такую старую, как она, посадят. От адвоката женщина отказалась, она защищает себя сама.— О чем эти судьи думают? — рассуждала Елизавета Бурсова. — Он же (Лукашенко – прим. «С) не вечный, в конце концов. Раньше или позже его не станет. И их привлекут к ответственности. Какие у них будут глаза?