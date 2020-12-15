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Фото дня. 87-летнюю белоруску, пережившую Холокост, судили за бчб-флаг на балконе

15.12.2020 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Елизавета Бурсова пришла на процесс в суд Октябрьского района Минска.

На суде Елизавета Бурсова не отрицала, что на ее балконе висел бело-красно-белый флаг. Сделала она это, чтобы показать, за кого голосовала.

Судья Руденко оштрафовал Елизавету Бурсову на 15 базовых — 405 рублей, сообщает Белсат.

Как сообщает TUT.BY, один из неравнодушных мужчин-пенсионеров уговорил Елизавету Бурсову принять помощь в оплате штрафа.

Ранее в интервью Радыё Свабода Елизавета Бурсова сказала, что не боится суда. По ее мнению, вряд ли такую старую, как она, посадят. От адвоката женщина отказалась, она защищает себя сама.

— О чем эти судьи думают? — рассуждала Елизавета Бурсова. — Он же (Лукашенко – прим. «С) не вечный, в конце концов. Раньше или позже его не станет. И их привлекут к ответственности. Какие у них будут глаза?
 
Теги: Минск
 
 
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На суде Елизавета Бурсова не отрицала, что на ее балконе висел бело-красно-белый флаг.
 
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