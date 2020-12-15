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Эксперт: Путин и Лукашенко больше не нуждаются в переводчике

15.12.2020 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт: Путин и Лукашенко больше не нуждаются в переводчике
Фото: Reuters
Итоговые форумы руководящих органов интеграционных объединений свидетельствуют о нарастающей формализации подходов со стороны их участников. Стороны не прислушиваются друг к другу, каждая пытается формировать собственную повестку.

11 декабря состоялась итоговая видеоконференция глав ЕАЭС, на которой Александр Лукашенко передал полномочия председательства в организации Казахстану. В интеграционных объединениях ЕАЭС и ОДКБ председательство переходит на ротационной основе, и в 2020 году, когда председательство перешло к Беларуси, власти очень рассчитывали существенно продвинуть свои интересы в этих объединениях.

«По факту год стал одним из самых бесплодных для Беларуси и для ЕАЭС, хотя и предыдущие нельзя назвать удачными», — пишет политолог Анатолий Паньковский в обзоре «Беларусь в фокусе».


В ЕАЭС отмечается резкий спад взаимной торговли, низкая доля (6%) торговых операций внутри союза от общего их объема, спад производства, несколько стран-участниц переживают политические кризисы.

«Заседания руководящих органов интеграционных объединений, состоявшихся в конце года, свидетельствуют о нарастающей формализации подходов со стороны их участников, — отмечает эксперт.


На видеоконференции ЕАЭС главы государств фактически не общались друг с другом, а зачитывали заранее подготовленные доклады.

«Если раньше эксперты отмечали, что Лукашенко и Путин нуждаются в переводчике, поскольку разговаривают на разных языках, то теперь, похоже, не нуждаются: каждый развивает свой собственный изолированный дискурс», — констатирует Анатолий Паньковский.
 
 
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Теперь каждый из политиков развивает свой собственный изолированный дискурс.
 
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