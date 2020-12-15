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Новый Renault Duster для рынка ТС: первые подробности и фото

15.12.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кроссовер Renault Duster российского производства наконец-то дождался смены поколений — напомним, что маркой Dacia этот автомобиль в исполнении для европейского рынка показали еще в 2017 году.


Версия с ромбом Renault также появилась без малого три года назад, но сперва это была модель для рынков Африки, Ближнего Востока и Украины. Весной текущего года кроссовер добрался и до Южной Америки, а под занавес текущего года Renault поделилась первыми фотографиями машины, которая будет выпускаться в России. Увы, снимков салона пока нет, но кое-какие подробности компания все же обнародовала.


Новый Duster стал крупнее. Его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с релингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый кроссовер, как отмечают в Renault, «остается лидером в классе». Дорожный просвет составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.



Информация о двигателях появится позже. По неподтвержденным пока данным, многие узлы и агрегаты новый Duster разделит с купе-кроссовером Arkana, в том числе и турбированную «четверку» объемом 1,3 л. Отмечается, что машина первого поколения за 8 лет продаж в России нашла более 440 тысяч покупателей. В Беларуси нынешний Duster доступен по цене от 30 800 рублей.

 
 
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Кроссовер Renault Duster российского производства наконец-то дождался смены поколений - маркой Dacia этот автомобиль в исполнении для европейского рынка показали еще в 2017...
 
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