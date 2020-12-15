Оперативникам разрешат применять средства тайной фиксации информации - в том числе с помощью ПО

Источник материала: Tut.by

На днях появилась новость, что оперативникам разрешат использовать средства тайной фиксации информации, в том числе и специализированное программное обеспечение. Это первая корректировка закона «Об оперативно-разыскной деятельности» после его принятия в 2015 году. Рассказываем, что это может значить на практике.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Что случилось

10 декабря в нижней палате белорусского парламента во втором чтении был принят законопроект, который позволит оперативникам использовать средства тайной фиксации информации. Это первая корректировка закона «Об оперативно-разыскной деятельности» после его принятия в 2015 году.

Среди новшеств — введение понятия «компьютерная информация» и предоставление сотрудникам, занимающимся оперативно-разыскной деятельностью, возможности создавать и использовать средства «тайного получения и фиксации информации, в том числе с помощью специализированного программного обеспечения», «без чего чрезвычайно трудно эффективно противодействовать преступной деятельности в сети Интернет».

Как говорится в законе, средства негласного получения (фиксации) информации – это технические средства, оборудование, аппаратура, приборы, приспособления, препараты, программные продукты и другие изделия, специально созданные, разработанные, запрограммированные или модернизированные для негласного получения информации при оперативно-розыскной деятельности. Грубо говоря, то, что позволяет без огласки собирать информацию, которая позволит раскрыть дело, причем в этот список можно включить как специальный микрофон и скрытую камеру, так и диктофон. Но применять эти средства можно только с санкции прокурора.

Как пояснил коллегам депутат Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Александр Маркевич, в 2019 году зарегистрировали более чем вдвое больше преступлений в сфере высоких технологий по сравнению с 2018 годом, и эта тенденция усиливается в течение последних лет.

Что это значит на практике?

Чтобы узнать, как это новшество может применяться на практике, мы позвонили на прямую телефонную линию и поговорили с начальником главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД полковником милиции Андреем Ковалевым.

Так, на вопрос, в каких случаях может применяться специализированное ПО, он ответил: все, что касается какой-либо фиксации и проведения оперативно-разыскных мероприятий, регламентируется законом «Об оперативно-разыскной деятельности». Допустим, тот же сбор данных о пользователе невозможен без санкционированного постановления прокурора.

— Все в рамках закона. Мы оперативно-техническое подразделение и выполняем определенные цели и задачи, которые основаны на законе об «Оперативно-разыскной деятельности», уголовном и уголовно-процессуальном праве и, естественно, Конституции. И в Конституции прописано, что без мотивированного постановления и санкций прокурора те или иные мероприятия проводить запрещено. Незаконно полученные сведения доказательством не являются, — пояснил собеседник.

Новшества в законе продиктованы в том числе изменившимися условиями работы правоохранительных органов.

— Мир не стоит на месте. У преступников меняются методы и способы совершения преступлений. Сейчас самый распространенный вид преступлений в мире — это мошенничество посредством сети Интернет, — пояснил Андрей Васильевич. — За аватаркой, номером телефона или именем может скрываться кто угодно — мужчина, женщина, ребенок, любой гражданин любой страны, который представляется потенциальным покупателем, другом, членом семьи, родственником, и идентифицировать его практически невозможно.

Например, такие преступники часто пользуются социальной инженерией.

— Грубо говоря, вас подводят к определенной модели поведения, узнают о вас информацию, собирают предварительно либо получают у вас какие-либо персональные данные, или же вы проходите определенные модели поведения и предоставляете вашу персональную информацию в отношении себя, счетов и так далее, и преступник просто завладевает правом доступа и в последующем похищает деньги. И так как меняются способы совершения, то меняются и способы документации и изобличения.

Мы работаем практически со всеми правоохранительными органами иностранных государств по взаимодействию в сохранении и фиксации каких-либо «цифровых следов». Но мы работаем в рамках международных следственных поручений. То есть если есть основания, возбуждается уголовное дело, следователь направляет международное следственное поручение, и проводятся следственные мероприятия.