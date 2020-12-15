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Nokia C1 Plus и Nokia 5.4 представлены официально. Цена - от 70 евро

15.12.2020 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HMD Global представила новые смартфоны Nokia C1 Plus и Nokia 5.4. Об этом сообщает издание FoneArena.

Nokia C1 Plus — доступный по цене гаджет, в Европе за него будут просить 69 евро. Старт продаж намечен на этот месяц.


В активе телефона 5,45-дюймовый экран (HD+), не названный 4-ядерный процессор, а также всего 1 ГБ оперативной памяти. Постоянного хранилища при этом 16 ГБ, оно расширяется через карты microSD объемом до 128 ГБ. Устройство оснастили батареей на 2500 мАч, основной и фронтальной камерами на 5 Мп, а также 3,5-мм разъемом для наушников и даже FM-радио. Главное, что операционная система — «облегченная», Android 10 Go Edition.

Nokia 5.4 — более дорогой смартфон, его оценили в 189 евро. Продажи также стартуют в этом месяце.


Аппарату достался экран на 6,39 дюйма с разрешением HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 662, а также 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. От карт расширения microSD не отказались (максимум 256 ГБ). Батарейка объемная, на 4000 мАч. Зарядка, правда, только 10-ваттная.

Основная камера на задней стороне устройства состоит из модулей на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Фронтальный датчик — на 16 Мп. В активе все тот же 3,5-мм разъем для наушников, а также NFC-модуль.

Ниже — цены популярных сегодня смартфонов Nokia:

 
 
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