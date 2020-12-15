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Экс-ведущий БТ Евгений Перлин забрал YouTube-канал "Макаёнка, 9" и запускает свой проект

15.12.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перлин уволился с телевидения 12 августа на фоне протестов после президентских выборов 9 августа

Бывший телеведущий БТ Евгений Перлин объявил о запуске собственного YouTube-проекта - Perlin Show. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.

По его словам, проект посвящен историям успеха совершенно разных людей.

- Завтра мы там (на YouTube-канале. - прим. ред.) запускаем первый проект - «Начни с себя!». Истории людейй, которые прошли свои путь (песня My way одна из моих любимых), - сообщил Перлин.

Он добавил, что подкаст выйдет почти без монтажа, а такой формат - первый в Беларуси, почему, можно будет узнать, подключившись к эфиру 15 декабря.

Гостем будет белорусский дизайнер Апти Эзиев.

Позже на канале появятся и другие проекты, но, по словам экс-ведущего телеканала БТ, до каждого воскресенья такие новости, не развлекательного формата. У его YouTube-канала уже 43 тысячи подписчиков, но ни одного видеоролика там нет.

Как рассказал Перлин «Нашай НIве», этот канал остался от шоу, которое он вел на БТ - «Макаёнка, 9».

- Я ничего не покупал! Это был один из моих каналов, я его просто переформатировал, - пояснил он. Все старые видео просто скрыты.

Напомним, что Перлин уволился с БТ 12 августа на фоне протестов после президентских выборов 9 августа.
 
 
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Перлин уволился с телевидения 12 августа на фоне протестов после президентских выборов 9 августа
 
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