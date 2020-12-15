Поговорим: дебаты Левченко и Недосекова назначены на 19 декабря









«Мы поговорим о двух письмах, делении спортсменов и о том, что происходит сегодня в нашей стране», – анонсировала Левченко.





Напомним, Левченко подписала письмо спортсменов за честные выборы и против насилия. Недосеков является подписантом провластного письма.



