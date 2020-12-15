Юрия Карниловича за оскорбление 2 июля генерал-майора милиции, на тот момент — министра внутренних дел, Юрия Караева в комментарии к видеоролику на YouTube-канале «ОГП-ТВ», передает spring96.org Суд Заводского района Минска 15 декабря осудил по ст. 369 Уголовного кодекса 31-летнего сварщика «МАЗа»за оскорбление 2 июля генерал-майора милиции, на тот момент — министра внутренних дел,в комментарии к видеоролику на YouTube-канале «ОГП-ТВ», передает













Минчанина признали виновным в публичном оскорблении министра и приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа ("химии").





В судебном процессе сам комментарий дословно озвучен не был из-за того, что содержал ненормативную лексику, но смысл его сводился к следующему: «Караев испугается быстрее, чем скажет президенту, что будет соблюдать Конституцию». Ни на суде, ни во время следствия "потерпевший" Караев допрошен не был.





Уголовное дело рассматривала судья Анжела Костюкевич. "Потерпевший" Юрий Караев, ожидаемо, на судебное разбирательство не явился и просил суд рассмотреть уголовное дело в его отсутствие.





Как показывает практика, в белорусских судах это уже стало традицией, когда высокопоставленные чиновники не являются на рассмотрение уголовных дел за их "оскорбление".





Так, недавно в суд не явились начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба и экс-заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Двух парней тоже осудили по статье 369 Уголовного кодекса к ограничению свободы. Однако в отличие от этих кейсов, Юрия Караева как "потерпевшего" не допрашивали даже во время следствия.





Согласно обвинению, Юрий Карнилович своим комментарием к ролику политика Анатолия Лебедько на YouTube-канале «ОГП-ТВ» «ПРА НАС, а точнее про генерала Караева, который сдрейфил встретиться с гражданами» «унизил честь и достоинство Караева, причинил ему моральные и нравственные страдания, подорвал его авторитет, личные и профессиональные качества, а также авторитет органов внутренних дел в целом».





Юрий Карнилович на суде признал вину частично: «Да, я писал, но я не считаю свой комментарий оскорбительным».





Парень рассказал, что на канал «ОГП-ТВ», который ведет Анатолий Лебедько, он был подписан и знает, что там публикуются видеоролики о политике. Но на суде он не смог вспомнить название видеоролика, под которым он оставил комментарий, где он сам находился, когда оставил комментарий с телефона.





Парень рассказал на процессе, что комментарий решил оставить из-за непонимания, что Караев не может встретиться с народом. Карнилович сказал, что не хотел его оскорблять, а такие высказывания в его среде [на «МАЗе»] допустимы.





Юрий добавил, что на «МАЗе» он работает больше десяти лет, и подобные высказывания в его рабочем коллективе – это нормальное явление, на такие слова не обращают внимание.





«Я не считал, что комментарий будет расценен как оскорбление. Тем более, что я был зарегистрирован под своим именем – мне нечего было скрывать».





Гособвинительница зачитала показания Карниловича, данные им во время следствия в сентябре, согласно которым он своим комментарием хотел сказать, что «министр внутренних дел Караев побоится сказать президенту Лукашенко, чтобы тот соблюдал Конституцию Республики Беларусь».





В протоколе написано, что он осознавал, что употребленное в комментарии слово некорректно и непозволительно по отношению к министру, но он не хотел его оскорблять, комментарий был написан «на эмоциях», и не думал, что за это он может быть привлечен к уголовной ответственности. В суде он согласился с этими показаниями.





В материалах уголовного дела были приобщены на 22 листах скриншоты 970 комментариев к этому видео в адрес Юрия Караева. Среди которых был комментарий Юрия Карниловича. Минчанин рассказал на процессе, что к нему приходил сотрудник Службы безопасности и посоветовал написать в комментарии под видео, что он извиняется перед министром.





Кроме того, сотрудники милиции записали с ним "пакаянное" видео. Парень попросил оперативника передать Юрию Караеву свои извинения. Когда им заинтересовались органы, то Юрий удалил свой комментарий.





В материалах дела было приобщено заключение эксперта от 30 июля, согласно выводам которого в оставленном комментарии Карниловичем содержится негативная оценка Караева. Однако на суде не были озвучены ни фамилия, ни должность и место работы эксперта.





У парня неснятая непогашенная судимость по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса: в январе 2019 года суд Минского района приговорил его к 2,3 годам «химии», которая через несколько месяцев была заменена на «домашнюю химию», а потом и вовсе освобожден по амнистии.





Прокурорка запросила у суда наказание для Юрия Карниловича три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Это самое строгое наказание по статье 369 УК.





Судья суда Заводского района Анжела Костюкевич назначила минчанину именно такое наказание.