Чемпионка по кикбоксингу: «Власть пора сменить. На улицы выходят бандиты»

Источник материала: Салiдарнасць

Виктория Дворянинович рассказала, почему поддерживает белорусов, которые участвуют в маршах.

На турнире ММА в Китае под флагом протеста на ринг вышла чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович. Она рассказала Настоящему Времени, почему решила выйти не с официальной государственной символикой.

Виктория Дворянинович:

– Двадцать шесть лет мы живем под именем диктатора. Пострадало очень много людей, очень много бизнесменов, в частности, пострадал мой отец. Я считаю, что власть пора сменить. На улицы выходят бандиты. Я сегодня смотрела новости, и несовершеннолетних забирают в СИЗО. Я считаю, что это ненормально и это нужно остановить.





Виктория Дворянинович, чемпионка Беларуси по кикбоксингу

Мой отец и мой крестный отец ходили на Марш свободы. Когда они закончили марш и собрались возвращаться домой, их погрузили в автозак (и посадили – прим.) на 12 суток. Их предупредили о суде, но когда они явились на суд, им сказали, что суд отменился. И его сделали без сопровождения родственников.

Я за Беларусь. Двадцать шестого декабря у меня бой по кикбоксингу в Китае, я выйду с флагом свободы. Это моя личная борьба тоже. К сожалению, я сейчас не могу вернуться на территорию Республики Беларусь, потому что у меня здесь работа, бои, семья. Плюс ко всему вирус – границы закрыты. При любой возможности, как только я смогу, я вернусь на территорию Республики Беларусь и выйду на Марш свободы.

Ребята, я с вами! Жыве, Беларусь! Мои родственники каждый раз выходят на Марш свободы, я каждый раз их поддерживаю. Я за народ, я за людей, которые за свободу.

Мы против бандитов, мы против того, чтобы людей убивали, людей били просто за то, что они вышли за свободу. Я считаю, что на данный момент властям все равно на спортсменов и на всех людей, которые реально могут дать (результат для страны – прим. «Настоящее время»). Тем, кто выходит на улицу и избивает людей, им платят больше двух тысяч долларов, и они выходят, наверное, потому что нет выхода. Возможно, им угрожают.