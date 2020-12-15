Комментарий про Караева на YouTube, за который работника «МАЗа» приговорили к трем годам «химии»

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В судебном процессе сам комментарий дословно озвучен не был из-за того, что содержал ненормативную лексику.

Смысл его сводился к следующему: «Караев испугается быстрее, чем скажет президенту, что будет соблюдать Конституцию».

Ни на суде, ни во время следствия потерпевший Караев допрошен не был, пишет правозащитный центр «Весна».

Суд Заводского района Минска 15 декабря осудил по ст. 369 Уголовного кодекса 31-летнего сварщика «МАЗа» Юрия Карниловича за оскорбление 2 июля генерал-майора милиции, на тот момент — министра внутренних дел, Юрия Караева в комментарии к видеоролику на YouTube-канале «ОГП-ТВ».

Минчанина признали виновным в публичном оскорблении министра и приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химии»).

Уголовное дело рассматривала судья Анжела Костюкевич.

Согласно обвинению, Юрий Карнилович своим комментарием к ролику политика Анатолия Лебедько на YouTube-канале «ОГП-ТВ» «ПРА НАС, а точнее про генерала Караева, который сдрейфил встретиться с гражданами» «унизил честь и достоинство Караева, причинил ему моральные и нравственные страдания, подорвал его авторитет, личные и профессиональные качества, а также авторитет органов внутренних дел в целом».

Юрий Карнилович на суде признал вину частично:

— Да, я писал, но я не считаю свой комментарий оскорбительным.

Парень рассказал на процессе, что комментарий решил оставить из-за непонимания, что Караев не может встретиться с народом. Карнилович сказал, что не хотел его оскорблять, а такие высказывания в его среде (на «МАЗе») допустимы. Юрий добавил, что на «МАЗе» он работает больше десяти лет, и подобные высказывания в его рабочем коллективе — это нормальное явление, на такие слова не обращают внимание.

— Я не думал, что комментарий будет расценен как оскорбление. Тем более, что я был зарегистрирован под своим именем — мне нечего было скрывать.

Минчанин рассказал на процессе, что к нем приходил сотрудник службы безопасности и посоветовал написать в комментарии под видео, что он извиняется перед министром. Кроме того, сотрудники милиции записали видео с его раскаянием. Парень попросил оперативника передать Юрию Караеву свои извинения. Когда им заинтересовались органы, Юрий удалил свой комментарий.

В материалах дела было приобщено заключение эксперта от 30 июля, согласно выводам которого в оставленном комментарии Карниловичем содержится негативная оценка Караева. Однако на суде не были озвучены ни фамилия, ни должность, ни место работы эксперта.