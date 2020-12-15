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Швейцарский фонд готов вкладывать в белорусские стартапы до $5 миллионов
Источник материала: Onliner
Инвестиционный фонд SIT Capital из Швейцарии объявил о готовности инвестировать в белорусские стартапы из сферы deeptech. Каждый проект может получить до пяти миллионов долларов.
SIT Capital планирует вкладывать средства в стартапы на «посевной» стадии, которые работают над передовыми технологиями. Среди них — искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность, квантовые технологии и разработка ПО. Сферы у стартапов могут быть разными: цифровое здоровье, спорт, роботы, интернет вещей.
Кроме этого, студентам и выпускникам IT-вузов Беларуси Технологический институт Шаффхаузена предложил бесплатное обучение в Швейцарии. Также студенты и программисты из Беларуси смогут выступить на конкурсе SIT STAR Contest в феврале следующего года. Мероприятие пройдет на платформе Codeforces и будет состоять из восьми задач разной сложности в области алгоритмического программирования. Набравшие больше всего баллов получат стипендии, которые покроют стоимость обучения в швейцарском вузе.
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Инвестиционный фонд SIT Capital из Швейцарии объявил о готовности инвестировать в белорусские стартапы из сферы deeptech. Каждый проект может получить до пяти миллионов...
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