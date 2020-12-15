Корова со льдом. Спасатели вытащили провалившееся животное лебедкой (видео)

Источник материала: Onliner

Как выяснилось, рыбаки — не единственная целевая аудитория спасателей в сезон ледостава. Вчера в Волковысском районе на лед зачем-то полезла корова. Местные говорят, что 14 декабря рядом с рекой паслось стадо и животное решило попить... Как бы то ни было, вытаскивать его приехали работники МЧС.

Произошло это недоразумение у деревни Верейки. До того как вызвать спасателей, люди полчаса пытались вытащить корову сами, но не смогли. Бойцы МЧС срезали металлическое ограждение на мосту, обмотали корову веревками и рукавами и при помощи лебедки вытащили на берег.









Животное не пострадало, а через некоторое время самостоятельно в сопровождении хозяйки направилось домой.