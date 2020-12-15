|
Совместные идеи: в Минске обсудили вопросы интеграции и союзного бюджета
15.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вопросы интеграции и союзного бюджета сегодня обсуждали в Минске. Там состоялось заседание комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по внешней политике. Оно прошло в формате видеоконференции, передает телеканала «МИР 24».
Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что пандемия значительно не повлияла на исполнение бюджета в текущем году. Что касается 2021 года, то бюджет уже сформирован и ждет утверждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там состоялось заседание комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по внешней политике.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)