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Совместные идеи: в Минске обсудили вопросы интеграции и союзного бюджета

15.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопросы интеграции и союзного бюджета сегодня обсуждали в Минске. Там состоялось заседание комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по внешней политике. Оно прошло в формате видеоконференции, передает телеканала «МИР 24».

Больше половины нового бюджета направят на финансирование союзных программ. Пандемия не остановила их реализацию. Сейчас работа ведется над 12 проектами. Основная часть касается высокотехнологичной промышленности и оборонного комплекса. Также обсуждается создание научного кластера по изучению Арктики.

«Значительное внимание уделяем взаимодействию в области здравоохранения, образования и культуры. Поэтому ряд программ направлены именно на эти вопросы. Приоритет сегодня – экономика», – отметил председатель комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков.

Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что пандемия значительно не повлияла на исполнение бюджета в текущем году. Что касается 2021 года, то бюджет уже сформирован и ждет утверждения.



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Теги: Минск
 
 
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Там состоялось заседание комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по внешней политике.
 
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