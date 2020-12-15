КГК опубликовал план выборочных проверок на первое полугодие 2021 года

Источник материала: Ежедневник

Комитетом государственного контроля Беларуси сформированы планы выборочных проверок в областях и Минске на первое полугодие 2021 года.

Так, согласно информации, размещенной на сайте КГК, в январе-июне 2021 года проверят 3 060 субъектов хозяйствования.

«В процессе планирования были проанализированы более 18 тыс. субъектов хозяйствования. Высокую степень риска по итогам анализа получили 35% субъектов, или 6 346. Из них в планы попали 3 060», – отметили в Комитете госконтроля.

Больше всего проверок запланировало МЧС – 971. Минтруда проведет 545 проверок, Минздрав – 409, Минприроды – 338, Госстандарт – 324, Минфин – 230, МНС – 226, прокуратура – 62, а непосредственно КГК – 66.

Так, меньше всего выборочных проверок запланировано в Минске – 410, больше всего проверок пройдет в Минской области – 696. В Брестской области запланировано 484 проверки, в Витебской – 486, в Гомельской – 548, в Гродненской – 458, в Могилевской – 525.