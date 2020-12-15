Офис Тихановской представил план экономического давления на власть

Офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской разработал план экономического давления на власти Беларуси.



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План представил советник Тихановской по экономическим вопросам Алесь Алехнович на пресс-конференции 15 декабря, которая прошла в онлайн-формате.

По словам Алехновича, в Беларуси сегодня действует «нелегитимный режим, который не признается большинством белорусов и ведет репрессивную политику против собственного народа». Он отметил, что план экономического давления создан для того, чтобы «координировать и поддерживать совместные усилия разных представителей белорусского общества».

«Мы понимаем, что нет одного такого механизма, который заставит власть остановиться, поэтому план экономического давления — это давление легальных, подчеркиваю, механизмов, — сказал советник Тихановской. — План, который может быть изменен в зависимости от ситуации. Например, если будет больше репрессий со стороны белорусского режима, то, соответственно, и экономическое давление на режим должно усиливаться, чтобы защищать наших людей».

Алехнович сообщил, что на данный момент план включает семь направлений действий. Первое — это «внутренние санкции», которые белорусы «могут осуществлять сами внутри страны». Он пояснил, что речь идет об отказе от приобретения основных подакцизных и вредных для здоровья товаров, например алкоголя и сигарет; ограничении покупок товаров и услуг тех предприятий, компаний и торговых сетей, которые «чинят репрессии или финансируют режим»; ограничении или рассрочке платежей по жилищно-коммунальным услугам, налогам, штрафам; ограничении текущих потребительских или инвестиционных расходов, например на приобретение бытовой техники, автомобилей, недвижимости и прочего.

Второе направление давления — это «расследование и ограничение коррупционных схем поставок товаров из Беларуси частными компаниями, приближенными к режиму».

Третье направление — заморозка международного сотрудничества с государственным сектором. «Здесь пока что больше всего результатов, — обратил внимание советник Тихановской. — Это остановка программ международных финансовых институтов — ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Международного валютного фонда. Пока что еще Всемирный банк и Евразийский банк развития и далее сотрудничают с госсектором, но мы будем и с ними разговаривать. В рамках этого направления стоит переориентировать работу международных финансовых институтов с поддержки госсектора на поддержку частного сектора, независимых СМИ и гражданского общества».

Четвертым направлением является «ограничение зарубежной поддержки для государственных и некоторых частных банков». Алехнович подчеркнул важность прекращения финансирование госбанков иностранными банками: «По мере возможности нужно разговаривать с иностранными материнскими банками в ЕС и России, чтобы они ограничили кредитные линии для своих дочерних банков в Беларуси».

Пятым направлением представитель офиса Тихановской назвал закрытие международных финансовых рынков для эмиссии новых белорусских гособлигаций. В рамках этого направления, по его словам, офис будет информировать международное финансовое сообщество о ситуации в Беларуси, в том числе о «нарушении базисных экономических прав, например незаконном снятии средств с частных счетов нескольких сотен белорусов, которые получили денежные переводы от фонда By_help».

«Также мы будем информировать о возможности пересмотра целесообразности оплаты гособлигаций, выпущенных нелегитимной властью после 9 августа 2020 года, — подчеркнул он. — Инвесторы должны понимать, что, давая деньги белорусскому режиму сегодня, они не только финансируют репрессии против белорусского народа, но могут просто не получить свои деньги в будущем. Такие примеры уже были в Польше в 1989 году, в Греции после финансового кризиса, Украине, Венесуэле. Примеров довольно много, Беларусь тут не будет исключением».

Шестым направлением экономического давления является «ограничение экспорта ключевых предприятий, особенно государственных, на которых происходят репрессии».

«Если на предприятиях задерживают людей, увольняют их по политическим мотивам, мы будем разговаривать с основными покупателями продукции этих производителей, чтобы они вели постоянный контакт со своими белорусскими партнерами, чтобы таких нарушений прав человека не было, а если они будут, чтобы эти зарубежные компании отказывались от импорта белорусской продукции», — пояснил Алехнович.

Седьмое направление, по словам советника Тихановской, — это «заморозка текущих и новых зарубежных инвестиций со стороны иностранных предприятий и государств». Он подчеркнул, что в рамках этого направления «уже есть примеры остановки трансграничного сотрудничества с Евросоюзом».

В случае если названные механизмы не сработают, а репрессии будут продолжаться, «могут быть рассмотрены другие — более болезненные — механизмы давления, в том числе самый жесткий механизм — отключение госбанков от системы SWIFT».

«Отключение госбанков от системы SWIFT — это самый радикальный и жесткий инструмент давления, который действительно приведет к основательным изменениям в белорусской экономике. Но мы искренне надеемся, что ситуация не дойдет до того, чтобы было целесообразно вводить такие меры», — заявил Алехнович.