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Латушко: более 3000 чиновников поддерживают народные требования
Источник материала: Навiны
Член президиума Координационного совета и руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко обратился работникам структур госуправления.
«Режим хочет, чтобы работники всех государственных структур были лояльны Лукашенко и подчинялись только ему. Но так не работает: честные избирательные комиссии еще на выборах считали голоса не по указке сверху, а как есть на самом деле», — отметил политик в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что тысячи рабочих, медиков, преподавателей и сотрудников других структур выходят на протесты, подписывают открытые письма за новые выборы и по-другому участвуют в приближении переходного периода.
«Благодаря партнерскому проекту
Глава НАУ также считает, что проект «Диалог с народом» поможет чиновникам не только «вместе противостоять давлению режима и защитить друг друга, но и сформировать кадровый резерв для новой Беларуси».
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Член президиума Координационного совета и руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко обратился работникам структур госуправления.
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