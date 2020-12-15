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Биржа: доллар и евро пошли вверх на торгах 15 декабря
Источник материала: Навiны
Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом двух из трех основных иностранных валют.
Доллар укрепился на 0,0013 пункта и завершил сессию на отметке 2,53 белорусского рубля.
Евро добавил 0,0003 пункта — 3,0721 белорусского рубля.
А вот российский рубль серьезно просел. Минус составил 0,0224 пункта — 3,4448 белорусского рубля за 100 российских.
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Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом двух из трех основных иностранных валют.
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