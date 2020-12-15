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Браконьера с тушами косуль и винтовкой задержали в Солигорске - видео
15.12.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Трое жителей Солигорска отправились на нелегальную охоту с винтовкой Мосина, оснащенной прицелом ночного видения – теперь им грозит уголовная ответственность, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.
© Sputnik / Алексей Куденко
Одинокий автомобиль посреди ночи в Солигорске привлек внимание патруля Госавтоинспекции. После проверки документов, инспекторы решили осмотреть багажник. Внутри были обнаружены две туши косули и винтовка Мосина с прибором для ведения ночной стрельбы.
Документов на добычу животных у задержанных не оказалось, а огнестрельное оружие нигде не было зарегистрировано.
Теперь отвечать за незаконную добычу копытных и их транспортировку, а также нелегальные действия с нарезным оружием, охотникам придется в суде.
Случай, когда госинспекторам охраны животного и растительного мира помогают раскрывать незаконный промысел, различные службы – не единичный. В конце ноября в Пинском районе пограничник заметил неизвестных с ружьями. По горячим следам удалось установить, что всего за одну вылазку браконьеры успели застрелить двух косуль, лебедя-шипуна, а острогой закололи несколько щук. Ущерб, нанесенный природе, оценен в 7,5 тысяч рублей.
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Автомобиль в ночное время привлек внимание сотрудников ГАИ, при досмотре в машине было обнаружено незарегистрированное оружие с прицелом ночного видения.
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