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Политзаключенный Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку в СИЗО

15.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политзаключенный Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку в СИЗО

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  • 15.12.2020, 13:54
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Политзаключенный Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку в СИЗО
Игорь Лосик

Блогеру предъявили новые обвинения.

Политзаключенный и создатель Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке в СИЗО

Стало известно, что сегодня Игорю Лосику предъявили новое обвинение. Сейчас он признан обвиняемым не только по ч. 1 ст. 342, но и по ст. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трёх до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению.

Игорь вину свою не признал и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

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