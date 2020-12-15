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Станиславу Шушкевичу — 86 лет
Источник материала: Хартия'97
Станиславу Шушкевичу — 86 лет
Первый руководитель независимой Беларуси отмечает день рождения.
15 декабря Станиславу Шушкевичу — первому руководителю независимой Республики Беларусь — исполнилось 83 года.
Доктор физико-математических наук (1970), профессор (1973), заслуженный деятель науки и техники БССР (1982), лауреат премии Совета Министров СССР (1985), член-корреспондент Национальной АН Беларуси (1991).
Станислав Шушкевич подписал в 1991 году как глава Республики Беларусь Беловежские соглашения.
Лауреат многочисленных международных премий. Например, в 1997 году — Международной польской премии имени Яна Новака-Езераньского; в 2010 году литовское правительство присвоило звание «Командора ордена Витаутаса Великого» за активную поддержку независимости Литвы в 1991 году. Фонд памяти жертв коммунизма (США) в 1991 году вручил Станиславу Шушкевичу медаль Свободы Трумэна-Рейгана.
Сайт Сharter97.org поздравляет Станислава Станиславовича с днем рождения, желает крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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Первый руководитель независимой Беларуси отмечает день рождения.
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