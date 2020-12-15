Источник материала: Хартия'97

87-летнюю еврейку, выжившую в войну, белорусский суд оштрафовал за национальный флаг 15.12.2020, 13:30

2,492

Елизавета Бурсова

Фото: «Белсат»

На штраф она должна будет отдать 2/3 своей пенсии.

В Минске за бело-красно-белый флаг на балконе оштрафовали 87-летнюю Елизавету Бурсову, выжившую в войну еврейку, сообщает "Еврорадио" .

Административное дело 15 декабря рассматривал Октябрьский районный суд. Судья Александр Руденко признал флаг на балконе "массовым мероприятием". Пенсионерка должна заплатить штраф в размере 405 рублей. И это при том, что пенсия у нее составляет 600 рублей.

В суде Бурсова заявила, что повесила флаг, чтобы люди видели, за кого она голосовала на выборах. Она напомнила, что Лукашенко давал присягу именно под таким флагом. Однако судья своей позиции не изменил и наказал женщину штрафом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .