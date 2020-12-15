В Борисове заметили контейнеры для зенитных ракет. Рассказываем, что это за оружие

Источник материала: Tut.by

В Борисове читатель заметил и заснял несколько тягачей, перевозящих длинные цилиндрические предметы, окрашенные в защитный цвет. Но имеет ли увиденное какое-то отношение к военной технике и что это вообще такое? 42.TUT.BY отвечает.

Около 13 часов дня 14 декабря в Борисове на перекрестке улиц Гагарина и Строителей заметили четыре тягача с прицепами. Перевозимые на них предметы при рассмотрении оказались контейнерами для ракет от ЗРК С-125 «Печора». Имелись ли внутри сами ракеты, неизвестно (один из контейнеров точно пустой, так как перевозился в разобранном состоянии).

Судя по тому, что комплектующие от С-125 замечены именно в Борисове, вероятно, речь шла о работах на ОАО «2566-й завод по ремонту радиоэлектронного оборудования». Предприятие как раз занимается ремонтом советских ЗРК — от С-75 до С-300, в комплекс предоставляемых услуг входит и капремонт комплекса С-125.

Зенитная система средней дальности C‑125‑2БМ «Печора‑2БМ» (это самая современная версия, стоящая на вооружении в Беларуси) с управляемыми ракетами 5В27Д предназначена для уничтожения самолетов, вертолетов и беспилотников на малых и средних дальностях. Ракеты теоретически могут поражать цели на дальности от 2,4 до 32 километров, летящие на высоте от 20 метров до 20 километров. Одновременно «Печора» может сопровождать до 16 целей.



Фото: wikipedia.org

Зенитно-ракетная система С-125 существует уже около 60 лет — работы над ней начались еще в 1955 году, на вооружение комплекс пошел в 1961-м, сбивал самолеты во Вьетнаме и на Синае во время Войны Судного дня в 1973-м. Именно на счету одной из версий С-125 оказался единственный сбитый с земли «самолет-невидимка»: в 1999 году батарея полковника Золтана Дани сбила стелс-бомбардировщик F-117 во время операции стран НАТО против Югославии.

Несмотря на почтенный возраст, C-125 пока не считается вконец устаревшим — комплекс ремонтируют и в меру возможностей модернизируют. Белорусский ВПК разработал собственную версию, названную С-125−2БМ «Алебарда» — в 2017 году ее показывали на военном параде в Туркменистане.