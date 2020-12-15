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Минторг Беларуси обновит список социально значимых товаров
Источник материала: АФН
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обновит список социально значимых товаров, об этом сообщил замминистра Андрей Картун.
"Сейчас в список входит чуть более 30 позиций, по которым мы можем вводить временное регулирование до 90 дней. Уже практически завершена работа по оптимизации этого перечня. Какие-то позиции будут добавлены, какие-то - исключены. Но это не значит, что мы будет регулировать все социально значимые товары. Будем подходить к этому выборочно и взвешенно", - сказал Андрей Картун, которого цитирует БелТА.
О не сказал, какие товарные позиции будут включены в перечень, сообщив, что из списка будут исключены спички.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обновит список социально значимых товаров, об этом сообщил замминистра Андрей Картун.
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