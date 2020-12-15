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Заико: «То, что сейчас происходит в Беларуси — это агония номенклатуры и тех, кто «оседлал» белорусский бюджет»

15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико уверен, что наша страна стоит на пороге радикальных перемен.

Заико: «То, что сейчас происходит в Беларуси — это агония номенклатуры и тех, кто «оседлал» белорусский бюджет»

— Чем быстрее семья движется к распаду, тем больше у супругов появляется каких-то изобретений: совместные поездки в Тунис, посещение костюмированных балов, — прокомментировал аналитик на Примусе подготовку властей к Всебелорусскому народному собранию. — Беларусь уже подошла к тому, чтобы радикально меняться.

То, что сейчас происходит в Беларуси — это агония номенклатуры и тех, кто «оседлал» белорусский бюджет и сделал из Беларуси страну крайне низкого жизненного уровня. Для них это агония, для них нет выхода. Конечно, они будут спасаться как-то, но, ребята, другого пути нет.

Леонид Заико отмечает, что государственные ценности начинаются даже не с Конституции или президента, а с уважения к человеку. Но, по его мнению, Лукашенко сейчас не может принять эти ценности.

— Не питайте никаких иллюзий, он (Лукашенко –прим. «С») сейчас в самом страшном положении из всех жителей Минска. В самом жутком, когда в воскресенье по утрам надо, чтобы приехали десять бронетранспортеров, чтобы видеть то, как люди над тобой издеваются, и при этом продолжать по телевидению давать какие-то комментарии… Это все вызывает чувство жалости и горечи, — размышляет аналитик.  

 
Теги: Минск
 
 
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Известный экономист уверен, что наша страна стоит на пороге радикальных перемен.
 
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