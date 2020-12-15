Блогер Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке

Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня ему предъявили новое обвинение.

Как сообщает телеграм-канал МотолькоПомоги , Игорь Лосик признан обвиняемым в приготовлении к участию в массовых беспорядках.

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трёх до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению.

Игорь Лосик вины не признал и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Жена Игоря Лосика Дарья также объявила голодовку.

— Против нашей семьи объявлен геноцид, что вынуждает нас идти на крайние меры... — заявила она.