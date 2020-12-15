|
Блогер Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сегодня ему предъявили новое обвинение.
Как сообщает телеграм-канал
Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трёх до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению.
Игорь Лосик вины не признал и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным.
Жена Игоря Лосика Дарья также объявила голодовку.
— Против нашей семьи объявлен геноцид, что вынуждает нас идти на крайние меры... —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ему предъявили новое обвинение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)