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Блогер Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке

15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня ему предъявили новое обвинение.

Как сообщает телеграм-канал МотолькоПомоги, Игорь Лосик признан обвиняемым в приготовлении к участию в массовых беспорядках.

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трёх до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению.

Игорь Лосик вины не признал и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Жена Игоря Лосика Дарья также объявила голодовку.

— Против нашей семьи объявлен геноцид, что вынуждает нас идти на крайние меры... — заявила она.

 
 
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Сегодня ему предъявили новое обвинение.
 
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