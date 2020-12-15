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Аналитический отчет: озвученные ЦИК результаты выборов нельзя считать отражающими реальное волеизъявление граждан

15.12.2020 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кампания независимого наблюдения "Правозащитники за свободные выборы" подготовила итоговый аналитический отчет по итогам наблюдения за выборами президента Республики Беларусь 2020 года.

В этом документе сделаны окончательные выводы о всех этапах избирательного процесса.

Избирательный процесс на всех его этапах не соответствовал ряду основных международных стандартов проведения демократических и справедливых выборов и сопровождался многочисленными нарушениями данных принципов и требований национального законодательства. 

Это было обусловлено исключением из предвыборной гонки популярных кандидатов, активным использованием административного ресурса в пользу действующего президента, отсутствием беспристрастных избирательных комиссий, неравным доступом к средствам массовой информации для всех кандидатов, многочисленными фактами принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании, закрытостью ряда избирательных процедур для наблюдателей.

Введение ЦИК ограничений по количеству наблюдателей на участках для голосования привело к срыву наблюдения за всеми видами голосования (досрочным, в день выборов и по месту нахождения избирателей), а также за подсчётом голосов. 

Эти важные этапы избирательной кампании прошли полностью непрозрачно.

Существенные нарушения при проведении выборов Президента Республики Беларусь национального законодательства и основополагающих принципов проведения справедливых и демократических выборов, в том числе лишение наблюдателей возможности видеть подсчет результатов голосования не дает оснований доверять результатам выборов, озвученным ЦИК и считать их отражающими реальное волеизъявление граждан Республики Беларусь.

Полный отчет по ссылке
 
 
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Кампания независимого наблюдения "Правозащитники за свободные выборы" подготовила итоговый аналитический отчет по итогам наблюдения за выборами президента...
 
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