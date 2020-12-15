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Аналитический отчет: озвученные ЦИК результаты выборов нельзя считать отражающими реальное волеизъявление граждан
Источник материала: Партизан
Кампания независимого наблюдения "Правозащитники за свободные выборы" подготовила итоговый аналитический отчет по итогам наблюдения за выборами президента Республики Беларусь 2020 года.
В этом
Избирательный процесс на всех его этапах не соответствовал ряду основных международных стандартов проведения демократических и справедливых выборов и сопровождался многочисленными нарушениями данных принципов и требований национального законодательства.
Это было обусловлено исключением из предвыборной гонки популярных кандидатов, активным использованием административного ресурса в пользу действующего президента, отсутствием беспристрастных избирательных комиссий, неравным доступом к средствам массовой информации для всех кандидатов, многочисленными фактами принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании, закрытостью ряда избирательных процедур для наблюдателей.
Введение ЦИК ограничений по количеству наблюдателей на участках для голосования привело к срыву наблюдения за всеми видами голосования (досрочным, в день выборов и по месту нахождения избирателей), а также за подсчётом голосов.
Эти важные этапы избирательной кампании прошли полностью непрозрачно.
Существенные нарушения при проведении выборов Президента Республики Беларусь национального законодательства и основополагающих принципов проведения справедливых и демократических выборов, в том числе лишение наблюдателей возможности видеть подсчет результатов голосования не дает оснований доверять результатам выборов, озвученным ЦИК и считать их отражающими реальное волеизъявление граждан Республики Беларусь.
Полный отчет по
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Аналитический отчет: озвученные ЦИК результаты выборов нельзя считать отражающими реальное волеизъявление граждан
Кампания независимого наблюдения "Правозащитники за свободные выборы" подготовила итоговый аналитический отчет по итогам наблюдения за выборами президента...
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