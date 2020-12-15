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Лукашенко во время посещения больницы в Могилеве: «Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда»

15.12.2020 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко заявил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.



Во время общения с коллективом Могилевской областной клинической больницы Александр Лукашенко заявил, что убежден в необходимости сохранить целостность и суверенитет страны.

«Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него – это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он обратил внимание, что это заявление относится также и к поправкам в Конституцию, которые сейчас готовятся.

Александр Лукашенко вновь говорил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.

«Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда, – заявил он. – Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне. Я часто говорю: я свое отработал. Мне жалко, что будет после этого (если к власти придут те, кто сейчас в оппозиции к действующему руководству – Прим. БелТА)».
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.
 
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