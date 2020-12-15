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Политзаключенному Игорю Лосику предъявили новое обвинение - он объявил голодовку

15.12.2020 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня Игорю Лосику предъявили новое обвинение. Его обвиняют уже не только в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок", но и в "приготовление к участию в массовых беспорядках".

Политзаключенному Игорю Лосику предъявили новое обвинение - он объявил голодовку
Политзаключенный Игорь Лосик признан обвиняемым не только по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), но и по ст. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках). 

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трёх до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению, отмечает @motolkohelp. 

Игорь вину свою не признал и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. 

Как и прежде, он считает своё уголовное преследование политически мотивированным. В этом с ним солидарны и правозащитники, признавшие его политзаключенным.
 
 
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Сегодня Игорю Лосику предъявили новое обвинение. Его обвиняют уже не только в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок", но и в...
 
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