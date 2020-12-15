|
Пятнадцать машин столкнулись на трассе М5 – как это вышло?
Источник материала: Партизан
Пятнадцать автомобилей столкнулись на трассе М5 вечером 13 декабря, рассказали
Инцидент произошел в 19:45 в Пуховичском районе на 48-м километре трассы М5 "Минск-Гомель". Массовое столкновение автомобилей обошлось без жертв.
В ГАИ пояснили – хоть и все водители соблюдали ПДД, погодные условия учел не каждый.
"Автомобиль Peugeot, двигаясь в левой полосе, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где совершил наезд на дорожный знак. На этом же километре водитель BMW в левой полосе неправильно выбрал скорость и столкнулся с попутным MAN", - рассказали в ГАИ о последовательности столкновений.
Затем Opel Combo, который двигался за BMW, начал снижать скорость. Позади ехала Audi, которая столкнулась с Geely Atlas, а тот после столкнулся с "каблучком".
Audi от удара ушла влево и столкнулась с авто Volkswagen Passat. Следом двигался автомобиль Renault, который ударился во впередиидущий ВАЗ. Затем с тем же ВАЗ столкнулся и водитель Skoda. И от удара ВАЗ врезался в Geely.
В ГАИ напомнили: чтобы справиться с зимней скользотой на дороге, коммунальщикам нужно минимум три часа. С 2015 года в Беларуси законодательно закреплено, что в зависимости от сезона нужно менять шины – "переобуться" нужно было еще до 1 декабря, а ездить на зимней резине предстоит до 1 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятнадцать автомобилей столкнулись на трассе М5 вечером 13 декабря, рассказали Sputnik в Минской областной Госавтоинспекции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)