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Пятнадцать машин столкнулись на трассе М5 – как это вышло?

15.12.2020 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятнадцать автомобилей столкнулись на трассе М5 вечером 13 декабря, рассказали Sputnik в Минской областной Госавтоинспекции.


Инцидент произошел в 19:45 в Пуховичском районе на 48-м километре трассы М5 "Минск-Гомель". Массовое столкновение автомобилей обошлось без жертв.

В ГАИ пояснили – хоть и все водители соблюдали ПДД, погодные условия учел не каждый.

"Автомобиль Peugeot, двигаясь в левой полосе, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где совершил наезд на дорожный знак. На этом же километре водитель BMW в левой полосе неправильно выбрал скорость и столкнулся с попутным MAN", - рассказали в ГАИ о последовательности столкновений.

Затем Opel Combo, который двигался за BMW, начал снижать скорость. Позади ехала Audi, которая столкнулась с Geely Atlas, а тот после столкнулся с "каблучком".

Audi от удара ушла влево и столкнулась с авто Volkswagen Passat. Следом двигался автомобиль Renault, который ударился во впередиидущий ВАЗ. Затем с тем же ВАЗ столкнулся и водитель Skoda. И от удара ВАЗ врезался в Geely.

В ГАИ напомнили: чтобы справиться с зимней скользотой на дороге, коммунальщикам нужно минимум три часа. С 2015 года в Беларуси законодательно закреплено, что в зависимости от сезона нужно менять шины – "переобуться" нужно было еще до 1 декабря, а ездить на зимней резине предстоит до 1 марта.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пятнадцать автомобилей столкнулись на трассе М5 вечером 13 декабря, рассказали Sputnik в Минской областной Госавтоинспекции.
 
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