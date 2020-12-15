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Ниже уже некуда? Доллар оттолкнулся от минимума за 115 дней
Источник материала: Партизан
Белорусский рубль подорожал к корзине валют до максимума за 19 дней. Её значение снижается уже пятые торги подряд. С начала недели стоимость валютной корзины снизилась на 0,16%.
Курс доллара вырос на 0,0013 BYN до 2,5300 BYN/USD. Доллар завершил серию из девяти снижений подряд, за время которой его курс рухнул на 0,0618 BYN и вплотную приблизился к минимуму за четыре месяца.
Курс евро снизился лишь на 0,0003 BYN до 3,0721 BYN/EUR. Евро покинул минимум за 18 дней. Предыдущие семь торгов евровалюта дешевела. Общие потери за это время составили 0,0626 BYN.
Курс российского рубля обвалился на 0,0224 BYN до 3,4448 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 12 дней. А всего неделю назад он находился на максимуме за три месяца.
Центробанк России
В Москве на бирже средневзвешенный курс доллара подскочил на 52 копейки до 73,4453 российских рублей и покинул минимум за четыре с половиной месяца.
Аналогичный курс евро вырос на 58 копеек до 89,16 российских рублей.
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Белорусский рубль подорожал к корзине валют до максимума за 19 дней. Её значение снижается уже пятые торги подряд. С начала недели стоимость валютной корзины...
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