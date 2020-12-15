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Главное за день: предостережение от Латушко, Игорь Лосик объявил голодовку, медики подписывают открытое письмо

15.12.2020 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередной вторник приносит очередные политические новости. Сегодня состоялась пресс-конференция НАУ и офиса Светланы Тихановской. Во время нее выступил Павел Латушко и рассказал о сотрудничестве с белорусскими чиновниками. Жена блогера Игоря Лосика сообщила Onliner, что ее муж объявил бессрочную голодовку, а врачи подписывают открытое письмо. Обо всех событиях рассказываем ниже.

Латушко предостерег банки по поводу рисков финансирования властей Беларуси

Сегодня офис Светланы Тихановской и НАУ провели экономическую пресс-конференцию. В ней в том числе принял участие руководитель НАУ Павел Латушко. Во время выступления он отметил, что более 3000 белорусских чиновников заявили о поддержке народных требований.

— С ними мы проводим разговоры. Это еще раз подчеркивает, что госслужащие готовы сотрудничать и переходить на сторону народа, — сказал Латушко.

Он также отметил, что НАУ проводит работу вместе с BYPOL и «Крамай» по выявлению коррупционных схем, хищений и вывода из страны средств, а также случаев давления на бизнес. Латушко добавил, что НАУ работает над заморозкой сотрудничества Беларуси с международными финансовыми организациями.

Главное за день: предостережение от Латушко, Игорь Лосик объявил голодовку, медики подписывают открытое письмо

— Мы предпринимаем все усилия, чтобы препятствовать наращиванию режимом Лукашенко госдолга, в том числе — через эмиссию гособлигаций, — прокомментировал руководитель НАУ и обратился к зарубежным финансовым институтам и банкам, предупредив их о рисках финансирования властей Беларуси.

— Все договоренности, подписанные после 5 ноября 2020 года нелегитимным президентом и нелегитимным правительством, будут пересмотрены новым руководством Беларуси. Новое правительство Беларуси, которое будет представлять интересы белорусского народа, а не режима, не будет считать себя обязанным платить по долгам, предоставленным Лукашенко. В том числе — на финансирование репрессивного аппарата. НАУ предлагает всем кредиторам принять меры по проверке целевого использования кредитных средств. Молчаливое согласие на то, что средства пойдут, к примеру, на закупку средств подавления мирных протестов, обогащение сотрудничающих с режимом — это риски для самих кредиторов получить отказ в погашении долгов в будущем, — заявил Павел Латушко.

Блогер Игорь Лосик объвил бессрочную голодовку

Дарья Лосик, жена задержанного блогера и администратора канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, рассказала Onliner, что ее муж объявил бессрочную голодовку.

— Да, все верно, он объявил голодовку до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения, — прокомментировала Дарья.

Напомним, 25 июня домой к Лосику пришли силовики. Позже стало известно, что Игорь Лосик задержан.

Главное за день: предостережение от Латушко, Игорь Лосик объявил голодовку, медики подписывают открытое письмо

Медики подписывают открытое письмо

В сети появилось открытое письмо медиков. В описании отмечается, что своей подписью медицинские работники могут выразить свое мнение против репрессий коллег. В пример приводят задержание врача БСМП Артема Шагиева. Согласно информации в тексте, он был задержан силовиками в своей квартире.

Сейчас свою подпись в письме поставили 4447 человек. Полный список можно посмотреть здесь.

Главное за день: предостережение от Латушко, Игорь Лосик объявил голодовку, медики подписывают открытое письмо

(будет дополнено)

 
 
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Очередной вторник приносит очередные политические новости. Сегодня состоялась пресс-конференция НАУ и офиса Светланы Тихановской. Во время нее выступил Павел...
 
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