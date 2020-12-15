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Женщина попросила установить светофор на месте, где чуть не сбили ее ребенка. Отказали из-за отсутствия денег (видео)

15.12.2020 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Анна подняла перед властями Гродно вопрос безопасности пешеходного перехода на улице Калиновского. Она лично столкнулась с ситуацией, когда ее маленькая дочь едва не попала под колеса автомобиля. Спустя три месяца после обращения пришел ответ: на светофор нет денег, но есть другое решение.

После инцидента на нерегулируемом переходе женщина собрала подписи под коллективным обращением жителей микрорайона, отправила несколько писем в ГАИ, городской и районный исполкомы, в Гродненский облисполком. Год назад на этом же переходе произошла ситуация, идентичная той, в которой оказалась Анна. Инцидент был зафиксирован на видео: пока одни водители пропускали пешеходов, другой пролетел мимо.

Власти согласны, что надо принимать какое-то решение, пишет AutoGrodno. Для этого комиссия даже выезжала на место. Но устанавливать светофор здесь не будут. Вот как объяснили это в письме из облисполкома: «В связи с дефицитом финансовых средств, выделяемых на проведение работ по строительству светофорных объектов в г. Гродно, осуществить строительство данных объектов в требуемом объеме не представляется возможным. Выделяемых на эти цели средств областного бюджета достаточно лишь для строительства не более одного светофорного объекта в год на наиболее проблемных участках дорог в г. Гродно».

Женщина попросила установить светофор на месте, где чуть не сбили ее ребенка. Отказали из-за отсутствия денег (видео)

В письме, которое получила Анна, предлагается такой вариант: установить боковые островки безопасности, тем самым сузить проезжую часть.

«Заужение проезжей части и устройство боковых островков безопасности в районе нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Калиновского в районе ГУО „Средняя школа №23 г. Гродно“ позволит уменьшить расстояние, которое необходимо пройти пешеходам для перехода проезжей части, обеспечит надлежащую видимость, приведет к снижению скорости движения транспортных средств при проезде ими зоны размещения пешеходного перехода», — говорится в ответе Комитета по архитектуре и строительству облисполкома.

Женщина попросила установить светофор на месте, где чуть не сбили ее ребенка. Отказали из-за отсутствия денег (видео)

Женщина попросила установить светофор на месте, где чуть не сбили ее ребенка. Отказали из-за отсутствия денег (видео)

Женщина попросила установить светофор на месте, где чуть не сбили ее ребенка. Отказали из-за отсутствия денег (видео)

— Мне ответили, что на 2021 год будет утверждаться «Программа по повышению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г. Гродно», — рассказала Анна. — Когда в нее включат и заужение проезжей части по ул. Калиновского, меня дополнительно проинформируют. Вариант, предложенный облисполкомом, мне понравился. Считаю его даже безопаснее для детей, чем установка светофора. Так, при установке светофора убрали бы лежачие, а водителей, спешащих и пролетающих на красный, к сожалению, в городе достаточно.

Женщина попросила установить светофор на месте, где чуть не сбили ее ребенка. Отказали из-за отсутствия денег (видео)

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Теги: Гродно
 
 
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Анна подняла перед властями Гродно вопрос безопасности пешеходного перехода на улице Калиновского. Она лично столкнулась с ситуацией, когда ее маленькая дочь...
 
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