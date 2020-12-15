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Развитие вузов Союзного государства обсудили чиновники в Минске
15.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Единое образовательное и научное пространство. В Минске проходит
Министры, ректоры, преподаватели и студенты обсуждают, как можно усилить взаимодействие. Сейчас между Беларусью и Россией действуют около полутора тысяч договоров в образовательной сфере. Одним из перспективных проектов может стать более активный обмен студентами в летнее время.
Ранее министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявил, что из бюджета Союзного государства будут выделять средства на дополнительные стипендии студентам, которые учатся в другой стране.
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В Минске проходит совместная коллегия министерств образования России и Беларуси. Министры, ректоры, преподаватели и студенты обсуждают, как можно усилить...
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