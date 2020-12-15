Развитие вузов Союзного государства обсудили чиновники в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Единое образовательное и научное пространство. В Минске проходит совместная коллегия министерств образования России и Беларуси, передает «МИР 24».

Министры, ректоры, преподаватели и студенты обсуждают, как можно усилить взаимодействие. Сейчас между Беларусью и Россией действуют около полутора тысяч договоров в образовательной сфере. Одним из перспективных проектов может стать более активный обмен студентами в летнее время.

«Те формы стажировок, обмена делегациями – студенты приезжают ваши к нам, наши к вам, у нас, кстати, около 2300 студентов из России обучается, совместные подходы в формировании образовательных программ – это важнейший элемент, поскольку в столь непростом мире нам надо свое конкурентное преимущество обязательно отстаивать. И мы этой совместной работой это и делаем», – сказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Ранее министр высшего образования и науки России Валерий Фальков заявил, что из бюджета Союзного государства будут выделять средства на дополнительные стипендии студентам, которые учатся в другой стране.