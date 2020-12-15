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87-летнюю минчанку судили за бело-красно-белый флаг. Как это было

15.12.2020 14:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

87-летнюю Елизавету Бурсову судили за вывешенный на балконе бело-красно-белый флаг. На женщину составили протокол «за пикет» по статье 23.34 КоАП

15 декабря в суде Октябрьского района прошло совсем короткое заседание. Дело рассматривал судья Александр Руденко, пишет «Наша Ніва».

«Первый раз меня судят — за 87 лет!» — сообщила пенсионерка, войдя в зал суда.

Поддержать ее пришли двое сыновей Евгений и Константин, внучка Мария, журналисты и просто неравнодушные люди — всего около 20 человек.

Напомним развитие событий. Висевший на балконе флаг семья сняла на всякий случай 29 ноября, так как в тот день задержали Евгения, младшего сына Елизаветы Яковлевны.

Но это не избавило от проблем. На следующий день сын получил 15 суток, а в квартиру к Бурсовой пришел милиционер с фотографией: у вас висел флаг, составляем протокол.

И судьбу «правонарушительницы» решал суд.

«13 ноября Бурсова провела массовое мероприятие — пикетирование путем размещения флага бело-красных цветов», — зачитал судья Руденко протокол.
 

 
 
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87-летнюю Елизавету Бурсову судили за вывешенный на балконе бело-красно-белый флаг. На женщину составили протокол «за пикет» по статье 23.34 КоАП
 
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