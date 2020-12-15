Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал комментарии НОК по поводу санкций Международного олимпийского комитета .



фото со страницы Александра Опейкина в соцсети

«Ну вот откуда такая привычка считать всех идиотами? — написал он на своей странице в соцсети. — Сегодня читал комментарии НОК РБ по поводу санкций. Со спикерами там все плохо, конечно, но пост не про это. Члены исполкома НОК жалуются, что санкции МОК «политически мотивированы». Вот тут уж действительно «чья бы корова мычала». Кто-то из НОК вообще готов вступить в открытую дискуссию?»

Александр не понимает, как можно объяснить всему миру, что 70 представителей спорта были уволены «по закону», а 17 спортсменов отсидели сутки «согласно внутреннему законодательству», а провластное письмо подписали «все желающие».

«Ребят, вы чего? Вы кого обмануть сейчас хотите? Себя, наверное. Готов открыто спорить с любым президентом или вице-президентом НОК, что санкции обоснованы и более чем справедливы. Вопрос их снятия лежит в плоскости полного изменения политики в отношении спортсменов в Беларуси», — резюмировал Опейкин.

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