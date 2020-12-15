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Петушков ― Кудж: патриотизм сегодня ― это семья, история и свое дело
15.12.2020 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Не секрет, что сегодня интернет стал главной площадкой общения, сеть во многом формирует мировоззрение молодежи, влияет на формирование личности, многим соцсети с детства заменили живое общение со сверстниками, а в условиях пандемии роль влияния интернета на подрастающее поколение становится решающей.
© Sputnik Максим Богданович
Как в таких условиях воспитать человека целеустремленного, созидающего и патриотически настроенного к своей стране ― своим видением решения этой задачи поделились гости радио Sputnik, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж и глава Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков.
"Любовь к малой родине, к своему городу, к своей стране начинается в семье, в школе, вуз принимает уже достаточно созревшую личность, и на нем лежит ответственность по социализации и самореализации молодого человека, в последствии через собственную деятельность и ее плоды проявляется любовь к Родине", ― рассуждает Петушков.
"Сегодня более 11 тысяч белорусских юношей и девушек учатся в российских вузах, а в белорусских ― более полутора тысяч граждан России. Думаю, многое зависит от взаимодействия молодежи через соцсети, и важно умение отделять фейк от правдивой информации", ― полагает Кудж.
Программу "Грани формата" с участием ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа и главы Национального совета молодежных и детских объединений России Григория Петушкова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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О воспитании патриотизма в молодежной среде рассуждают гости проходящего в Минске Второго форума Ассоциации вузов Беларуси и России Станислав Кудж и Григорий...
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