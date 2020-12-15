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Лукашенко — медикам: «Я никуда не побегу, чтобы вы знали»
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Он заверил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.
Фото: president.gov.by
— Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда, — приводит слова Лукашенко его
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Он заверил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.
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