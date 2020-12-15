Лукашенко — медикам: «Я никуда не побегу, чтобы вы знали»

Источник материала: Салiдарнасць

Он заверил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается.





Фото: president.gov.by

— Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба . — Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне. Я часто говорю: я свое отработал. Мне жалко, что будет после этого (если к власти придут те, кто сейчас в оппозиции к действующему руководству — прим. пресс-службы Лукашенко).

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