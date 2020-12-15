В Новополоцке четырех студентов судили за акцию «Ноль промилле»

Источник материала: Салiдарнасць

У всех штрафы от 5 до 25 базовых.

В Новополоцке четыре студента Полоцкого госуниверситета получили штрафы за акцию «Ноль промилле», сообщает gorod214.by .





Фото: t.me/honestpeople_by

Несколько студентов ПГУ провели флешмоб в главном корпусе вуза 4 декабря .

7 декабря молодого человека и троих девушек обвинили по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Парня в тот же день задержали до суда, который состоялся 10 декабря. Ему дали штраф в 25 базовых величин.

Троих девушек судили 14 декабря. Они были оштрафованы на 5 базовых. Студенты рассказали, что не соглашались с протоколами, так как они проводили «не массовую акцию, а антиалкогольный флешмоб». Тем не менее, их признали виновными.

Кроме того, нескольких студентов и преподавателя вызывали в полоцкую прокуратуру, где их предупреждали о недопустимости участия в несанкционированных мероприятиях.