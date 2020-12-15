Белорусские бизнес-союзы и регулятор выступили против монополизации розницы

Источник материала: АФН

Белорусские бизнес-союзы выступили против предлагаемых парламентом поправок в Закон о государственном регулировании торговли и общественного питания.

Речь идет об инициативе депутата Андрея Савиных о повышении порогового показателя доли оператора розничной торговли в товарообороте региона с 20% до 25%.

Бизнес-союзы выразили единое мнение о необходимости сохранения порога в 20 процентов и добросовестной конкуренции.

«У нас масса вопросов с самому механизму появления такой поправки. Мы рассматривали изменения в закон и на ОКС, и на других совещаниях в МАРТ, все позиции и мнения были изложены. Но ко второму чтению в парламенте, как черт из табакерки от председателя комиссии по международным делам господина Савиных появляется эта поправка! Лично я понимаю, что есть разные варианты лоббирования своих интересов. Иногда это лоббирование равно защите законных интересов бизнеса, которые не идут в разрез с интересами развития экономики страны, а иногда не вполне. Мы просим - дайте внятное обоснование, расчеты, убедите нас в цифрах, что увеличение порога не несет опасности для экономики. Господин Савиных в ответ на наш вопрос заявляет – дайте сами! Но ведь это он предлагает повысить порог, значит на нем лежит обязательство оцифровки этой инициативы. Это он пытается сделать проблему одной компании проблемой всей страны. Почему не обсуждают этот вопрос в профильных комиссиях парламента? Какова их позиция, у них вообще спрашивали?», - комментирует ситуацию Председатель РСПП Александр Швец.

В свою очередь, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало отметил, что на сегодняшний день рынок розничной торговли продовольственными товарами в стране имеет нетипичную для таких рынков структуру: присутствует один крупный игрок, доля которого превышает в сумме доли 5 ближайших конкурентов.

Он напомнил, что увеличение порогового значения доли неизбежно приведет к дальнейшей монополизации рынка розничной торговли продовольственными товарами. В свою очередь, это приведет к усилению рисков ценовой нестабильности, ухудшению положения отечественных производителей, росту импорта товаров, снижению конкуренции и, как следствие, закрытию торговых объектов малого бизнеса.

Поэтому МАРТ в целях защиты конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами и поддержки малого и среднего предпринимательства настаивает на сохранении текущего размера инфраструктурного ограничения в 20%.