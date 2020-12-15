БелАЗ поставит российской компании 24 самосвала

Источник материала: АФН

БелАЗ подписал контракт с российским АО "Сибирский антрацит" на поставку 24 самосвалов, сообщает пресс-служба предприятия.

Как следует из сообщения, в рамках контракта будут поставлены десять 220-тонных самосвалов БЕЛАЗ-75307 и четырнадцать грузовиков БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т.

Отгрузка техники стартует уже в декабре текущего года. По информации группы "Сибантрацит", в которую входит АО "Сибирский антрацит", сумма контракта составляет более $45 млн.