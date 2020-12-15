ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БелАЗ поставит российской компании 24 самосвала

15.12.2020 15:15 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

БелАЗ подписал контракт с российским АО "Сибирский антрацит" на поставку 24 самосвалов, сообщает пресс-служба предприятия.

Как следует из сообщения, в рамках контракта будут поставлены десять 220-тонных самосвалов БЕЛАЗ-75307 и четырнадцать грузовиков БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т.

Отгрузка техники стартует уже в декабре текущего года. По информации группы "Сибантрацит", в которую входит АО "Сибирский антрацит", сумма контракта составляет более $45 млн.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БелАЗ подписал контракт с российским АО "Сибирский антрацит" на поставку 24 самосвалов, сообщает пресс-служба предприятия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускім апэратыўнікам дазволілі таемна зьбіраць інфармацыю пра меркаваных інтэрнэт-злачынцаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика