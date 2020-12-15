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БелАЗ поставит российской компании 24 самосвала
Источник материала: АФН
БелАЗ подписал контракт с российским АО "Сибирский антрацит" на поставку 24 самосвалов, сообщает пресс-служба предприятия.
Как следует из сообщения, в рамках контракта будут поставлены десять 220-тонных самосвалов БЕЛАЗ-75307 и четырнадцать грузовиков БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т.
Отгрузка техники стартует уже в декабре текущего года. По информации группы "Сибантрацит", в которую входит АО "Сибирский антрацит", сумма контракта составляет более $45 млн.
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БелАЗ подписал контракт с российским АО "Сибирский антрацит" на поставку 24 самосвалов, сообщает пресс-служба предприятия.
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