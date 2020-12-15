ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«ВКонтакте» подвела итоги года. Макс Корж - в топе популярных артистов

15.12.2020 15:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Макс Корж попал в топ-10 популярных артистов в социальной сети «ВКонтакте» в 2020 году, заняв там восьмую строчку. Его альбомы «Жить в кайф» и «Малый повзрослел, ч.2» также попали в топ-30 альбомов года, как и альбомы других белорусов: Мэвла, Тимы Белорусских и Murovei. Об этом стало известно из статьи, в которой социальная сеть подвела музыкальные итоги года.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/maxkorzh

Итоги года команда соцсети подвела основываясь на данных прослушиваний музыки во «ВКонтакте» и в приложении BOOM. В топ-10 артистов попал только один белорус — Макс Корж.

Топ-10 артистов «ВКонтакте» в 2020 году

1. Morgenshtern
2. Artik & Asti
3. Gayazov$ Brother$
4. Miyagi & Andy Panda
5. Скриптонит
6. HammAli & Navai
7. Jony
8. Макс Корж
9. Егор Крид
10. Элджей

Белорусы попали также в топ-30 в категории «трек года». Мэвл с «Патамушкой» оказался на 12 месте, Гуф & Murovei — «Ураган» (feat. V $ X V Prince) — на 19 месте, Intelligency — «Август» — 23 место.

Отметим также белорусов, чьи альбомы попали в топ-30 в соответствующей категории. Альбом Мэвла «Всем привет» — 7-е место, «Дом, который построил Алик» — Гуф & Murovei (16-е место), «Жить в кайф» Макса Коржа — 19 место, «Моя кассета — твой первый диск» Тимы Белорусских (22 место), «Малый повзрослел, Ч. 2» — на 29.

Главные награды «ВКонтакте» в категориях «Артист года», «Альбом года», «Хит года в клипах», «Фит года» взял Morgenshtern, лишь треком года стала песня «Луна не знает пути» от Тайпан и Agunda.

В прошлом году, отметим, команда «ВКонтакте» назвала артистом года Тиму Белорусских.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макс Корж попал в топ-10 популярных артистов в социальной сети «ВКонтакте» в 2020 году, заняв там восьмую строчку. Его альбомы «Жить в кайф» и «Малый повзрослел, ч.2»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маці Сяргея Міронава, аўтара фразы «Хлопотное дельце», пакаралі другім адміністрацыйным арыштам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика