«ВКонтакте» подвела итоги года. Макс Корж - в топе популярных артистов

Источник материала: Tut.by

Макс Корж попал в топ-10 популярных артистов в социальной сети «ВКонтакте» в 2020 году, заняв там восьмую строчку. Его альбомы «Жить в кайф» и «Малый повзрослел, ч.2» также попали в топ-30 альбомов года, как и альбомы других белорусов: Мэвла, Тимы Белорусских и Murovei. Об этом стало известно из статьи , в которой социальная сеть подвела музыкальные итоги года.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/maxkorzh

Итоги года команда соцсети подвела основываясь на данных прослушиваний музыки во «ВКонтакте» и в приложении BOOM. В топ-10 артистов попал только один белорус — Макс Корж.

Топ-10 артистов «ВКонтакте» в 2020 году

1. Morgenshtern

2. Artik & Asti

3. Gayazov$ Brother$

4. Miyagi & Andy Panda

5. Скриптонит

6. HammAli & Navai

7. Jony

8. Макс Корж

9. Егор Крид

10. Элджей

Белорусы попали также в топ-30 в категории «трек года». Мэвл с «Патамушкой» оказался на 12 месте, Гуф & Murovei — «Ураган» (feat. V $ X V Prince) — на 19 месте, Intelligency — «Август» — 23 место.

Отметим также белорусов, чьи альбомы попали в топ-30 в соответствующей категории. Альбом Мэвла «Всем привет» — 7-е место, «Дом, который построил Алик» — Гуф & Murovei (16-е место), «Жить в кайф» Макса Коржа — 19 место, «Моя кассета — твой первый диск» Тимы Белорусских (22 место), «Малый повзрослел, Ч. 2» — на 29.

Главные награды «ВКонтакте» в категориях «Артист года», «Альбом года», «Хит года в клипах», «Фит года» взял Morgenshtern, лишь треком года стала песня «Луна не знает пути» от Тайпан и Agunda.

В прошлом году, отметим, команда «ВКонтакте» назвала артистом года Тиму Белорусских.