Депутат предложил изменения по торговым сетям, МАРТ - против. Рассказываем, при чем тут «Евроторг»

Источник материала: Tut.by

Национальному собранию Беларуси поступило предложение изменить Закон о государственном регулировании торговли и общественного питания. В частности, увеличить порог по количеству магазинов одной торговой сети, которые могут работать на территориальной единице — городе, районе. Сейчас это 20%. Предлагается поднять до 25%. Особенно активно выступает за эти изменения один из ритейлеров. Такое предложение вызвало бурную реакцию у бизнес-сообщества — малых и средних предпринимателей, которые уверены, что увеличение планки приведет к массовому закрытию малых производственных, сервисных, торговых предприятий по всей стране, появлению десятков тысяч новых безработных и снижению поступлений в бюджет. FINANCE.TUT.BY узнал позиции тех, кто за и против такого нововведения.



Александра Квиткевич

Интересно, что инициатором поправки выступил депутат Андрей Савиных, который возглавляет Постоянную комиссию по международным делам Палаты представителей Национального собрания. И хотя проблемы внутренней торговли не входят в число вопросов, которыми занимается эта комиссия, депутат поднял эту тему. Это предложение активно поддерживает генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков.

По законам, которые сейчас действуют в сфере торговли, существует ограничение доли присутствия одной торговой сети на административной территории — в конкретном районе либо города. На сегодня это 20%. То есть одна торговая сеть не может открывать новые магазины, если ее доля в товарообороте за предыдущий год составляет 20% и больше. Депутат Андрей Савиных предлагает увеличить этот порог до 25%. В среду, 16 декабря, предполагается заседание Палаты представителей, на котором будет рассмотрен во втором чтении Закон о государственном регулировании торговли и вопрос об этой квоте поставят на голосование.

Андрей Савиных считает, что поднятие порога даст толчок развитию торговли в нашей стране, а самое главное — позволит белорусским потребителям, в том числе и в малых городах, получать продукцию высокого качества по минимальным ценам.

— Союзы предпринимателей в адрес Палаты представителей Национального собрания направили письмо, где говорится, что это (увеличение доли до 25%. — Прим. ред.) повлечет массовое закрытие малых производственных, сервисных и торговых предприятий по всей стране, появление десятков тысяч новых безработных, снижение поступлений в бюджет, рост социальной напряженности в обществе. И это не полный перечень последствий повышения предельной указанной нормы, — рассказывает депутат. — Это является не просто преувеличением, это попытка полностью исказить суть дела. Данная поправка очень осторожная — с 20 до 25%, она не усиливает и не дает никому монопольных преимуществ. Соответствует глобальным тенденциям развития торговли и в общем-то будет отвечать интересам Республики Беларусь в целом, а главное — интересам потребителей.

Он отметил, что наиболее остро это ограничение проявляется в малых городах. Это является сдерживающим фактором развития там розничной торговли.

— Если сеть открывает один магазин, он качественный, он предоставляет хороший ассортимент товаров по конкурентным ценам, то она очень быстро выскакивают к уровню 20% и даже превосходит его. А это означает, что уже в другом населенном пункте этого района она уже не может открыть магазин, — продолжает Андрей Савиных. — Фактически жители просят об этом. Я реально разговаривал с людьми, которые говорили, что хотели бы видеть торговые сети у себя, но они не могут открыть магазины из-за этого ограничения.

Депутат сказал, что не уверен, что 25% урегулируют ситуацию, но увеличение разрешенной доли одной торговой сети поспособствует развитию конкуренции в малых и средних городах.

— Иначе получается, что мы банально наказываем собственного потребителя, лишая его возможности получать качественные торговые услуги в нужном им ассортименте. Это косвенно приводит к тому, что в этих малых городах возникает ситуация, когда цены на 5−10, а может быть, и больше процентов выше, чем мы видим в Минске, Могилеве или Витебске, — пришел к выводу Андрей Савиных.

В подтверждение своих тезисов он привел пример с Оршанским районом, где указом президента ограничение в 20% было снято. «И фактически это привело к быстрому развитию качественной торговли, открытию магазинов, которые помогли оптимизировать логистические схемы поставок товаров туда, и как следствие, снижению розничных цен», — отметил депутат.

— Одно из первых заявлений (поступивших от бизнес-ассоциаций. — Прим. ред.) — это то, что крупные торговые сети давят производителей, диктуют им, по каким ценам они будут брать у них продукцию. Да, такое явление может иметь место. Но вопрос в природе этого явления. Торговая сеть исходит из того, что она хочет давать продукцию по ценам, которые максимально выгодны для потребителя, для белорусских граждан, которые имеют не очень толстые кошельки. И таким образом они оказывают определенное давление на производителя для того, чтобы получить товар по максимально эффективным ценам. Может возникнуть вопрос, наживаются ли торговые сети за счет этого, имеют ли огромную рентабельность. Когда я посмотрел цифры, то увидел, что средняя рентабельность торговой сети составляет около 1%. Это не так уж и много. Кроме того, мы ввели ограничение торговой надбавки. Таким образом, торговая сеть не может злоупотреблять своей рыночной позицией. Она может лишь служить потребителям и стараться предоставить товар, который будет ему доступен по цене.

Также депутат изучил, какая рентабельность была в 2019 году у некоторых отечественных производителей. «К примеру, у Брестского мясокомбината рентабельность 5,8%, „Беллакта“ — 7,5%, Солигорской птицефабрики — 4,9%, „Коммунарки“ — 5,6%, „Аливарии“ — 11,3%. То есть рентабельность существенно выше, чем у торговых сетей», — заключил он.

Он считает, что профильное министерство — МАРТ — должно выяснить, почему себестоимость продукции становится высокой относительно оптовых и розничных цен. Что нужно сделать для создания условий, чтобы наш, белорусский, производитель был рентабелен и конкурентоспособен, причем не только внутри страны, но и за рубежом. Депутат подчеркнул, что малые предприятия должны предлагать более качественный товар с пакетом услуг, к примеру с доставкой. Такой бизнес существует по всей Европе. И мы должны подталкивать наш малый бизнес к движению в этом направлении.

— Малым предприятиям ничто не мешает объединяться и работать, а не ограничивать деятельность торговых сетей. Развитие торговых сетей — это и есть глобальная экономическая тенденция, которую мы наблюдаем во всем мире. Почему? Потому что эта экономическая модель базируется, с одной стороны, на стандартизации, с другой стороны — на эффекте масштаба. Это и позволяет развиваться. В Финляндии пять торговых сетей занимают 95,1% всего товарооборота, в Норвегии — 90%, в Швеции — 82%. В Швейцарии три торговые сети занимают около 90% без всяких проблем, — перечисляет Андрей Савиных.

Он добавил, что довольно часто одна торговая сеть занимает гораздо большую долю, чем 25%, о которых мы сейчас говорим. В Литве «Максимо» занимает 37% рынка.

Генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков отметил, что закон, который ограничивает долю торговых сетей 20%, действует уже 6 лет.

— Каких положительных моментов мы достигли? Кроме того, что в малых городах не развивается инфраструктура, — задается вопросом гендиректор.

Также он пояснил, почему в малые города не пришли другие торговые сети.

— Почему другие сети не пришли? Потому что идет повествовательное развитие любых сетей. Они сначала развиваются в Минске, мы это видим по многим нашим сетям, потом идут в областные города, потом в города-стотысячники. Они просто еще не дошли до малых городов, — говорит Андрей Зубков. — Когда дойдет, к примеру, тот же «Виталюр», он очень быстро займет долю на рынке, потому что он отличается и ценами, и качеством. Поэтому это не касается только нас (магазинов «Евроопт». — Прим. ред.). Просто мы быстрее дошли до малых городов.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли не поддерживает предложение об увеличении размера доли магазинов одной торговой сети до 25%.

Начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало сказал, что рынок розничной торговли продуктами у нас имеет нетипичную структуру и нас нельзя сравнивать с другими странами: у нас только один крупный игрок, доля которого превышает почти в 5 раз долю торговой сети, идущей за ним. «Евроторгу» принадлежит около 18% рынка, а второму после него игроку примерно 4%. В других же странах таких игроков два и больше, что и обеспечивает конкуренцию.

Также Михаил Жигало сказал, что увеличение порога до 25% приведет к еще большей монополизации торговли продуктами.

— Это приведет к усилению рисков ценовой нестабильности и снижению конкуренции, — добавил представитель МАРТ.

Он напомнил, что с 2018 года у нас действует указ № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», где прописано, что на 88% территории, отнесенной к сельской местности и малым городским поселениям, сняты инфраструктурные ограничения для расширения торговых площадей. Это значит, что там потолка в 20% можно не придерживаться. Но крупные торговые сети и тот же «Евроторг» не торопятся там открывать магазины.

Представители бизнес-союзов категорически против увеличения порога.

— Сегодня на крупные торговые объекты приходится более 70% доли продаж алкоголя в стране и более 80% торговых площадей, — отметил директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов. — Из-за их стремительного роста уже несколько лет мы видим значительное снижение доли отечественных товаров в общем товарообороте. Она опустилась ниже критического уровня.