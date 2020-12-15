Рассказываем, как ухаживать за сумкой из натуральной кожи

Источник материала: Tut.by



Сложно представить, что вещи из натуральной кожи могут выйти из моды: во все времена материал придавал элегантности одежде и принадлежностям, выгодно подчеркивая статус владельца. Редакция TAM.BY решила рассказать, как ухаживать за сумкой из кожи, чтобы аксессуар выглядел как новенький и служил долго.

Содержание:

Тонкости эксплуатации



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Несмотря на то, что натуральная кожа отличается прочностью и долговечностью, материал требует деликатного обращения в повседневном использовании (и не только). Например, белая сумка не «потерпит» соседства с новой джинсовой вещью: при носке светлый аксессуар окрасится в голубой цвет. Вывести такой краситель затруднительно.

Обращайте внимание на поверхность, на которую ставите сумку. Пыльный стол, грязь на полу и подоконнике могут стать причиной трудновыводимых загрязнений. Держите вещь на руках, вешайте на стул либо отведите чистое место на полке.

Старайтесь как можно реже носить сумку за ручки после обработки рук кремами, баттерами, антисептиками. Некоторые ингредиенты в составах средств (спирт, масла) постепенно обесцвечивают кожу изделия. Пользуетесь косметикой для рук — надевайте перчатки при контакте с сумкой или надевайте аксессуар на плечо.

Затрагивая тему о том, как ухаживать за сумкой из кожи, было бы досадно не вспомнить о косметике. Ведь женщинам знакомы ситуации, когда рассыпается пудра, крошатся тени или разливается подводка из тюбика — некоторые следы вывести невозможно. Чтобы такого не случалось, плотно закрывайте косметику и убирайте в косметичку.

Как хранить кожаную сумку



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Сумка сохранит насыщенность и первоначальный цвет, если будет находиться подальше от прямых солнечных лучей. Для этого поставьте вещь в коридоре, шкафу, секции или на крючке в темном месте. После очищения от грязи и пыли не оставляйте кожаную вещь на балконе: перепады температур и излишняя влажность не пойдут на пользу изделию.

Кожаную сумку, которую уже не планируете носить в этом сезоне, не забрасывайте на пыльную полку шкафа, а поместите в тканевый чехол (коробку). Если такового нет, используйте старую постиранную наволочку.

Как ухаживать за сумкой из кожи



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Еженедельно протирайте кожаную сумку теплым мыльным раствором, а затем удаляйте влагу сухой чистой ветошью. При необходимости обрабатывайте материал жидким вазелином или касторовым маслом, чтобы вернуть блеск. Можно приобрести специальные средства по уходу за кожей: правда, следует помнить, что спреи для замши, нубука и пропитки для кожаной обуви не подойдут.

Случайно поставленные жирные пятна удаляются содой, а следы от шариковой ручки — лимонным соком. Невыводимое пятно на поверхности сумки допускается закрашивать краской для обуви из натуральной кожи. Перед использованием проверяйте средства на внутренней стороне изделия.

5 строгих «не»: чего не стоит делать



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

1. Не протирайте кожаную сумку влажными салфетками, даже если производитель гарантирует натуральный состав.

2. Не носите в сумке ручки без колпачков. Плотно закрывайте письменные принадлежности и помещайте в специальную секцию сумки (пенал).

3. Не наносите на кожаное изделие (и изнутри) спреи, парфюм и дезодоранты, чтобы избавиться от запахов.

4. Не сушите намокшую сумку на батарее, не направляйте горячий фен. Протрите бумажным полотенцем и оставьте сохнуть естественным путем.

5. Не выводите сложные пятна самостоятельно, иначе рискуете усугубить внешний вид изделия.

Теперь понимая, как ухаживать за сумкой из кожи, вы продлите жизнь любимой вещи на пару сезонов. А если планируете обновку, то магазины сумок в Минске из каталога TAM.BY подскажет удобный адрес.