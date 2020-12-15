«Отношения у них хорошие, дружеские». В Оршанском колледже продовольствия поссорились две студентки, дошло до драки

Источник материала: Onliner

Сегодня в Telegram-канале «Отчислено» появилось видео с дракой двух девушек. На нем видно, как одна из них активно бьет другую, а та старается укрыться от ударов. При этом во время происходящего рядом с девушками находятся люди, но процессу они не мешают. Кто-то даже снимает сцену на телефон. По информации канала, действие происходит возле Оршанского государственного колледжа продовольствия.

Чтобы узнать подробности произошедшего, журналистка Onliner позвонила руководству колледжа. Заместитель директора Максак Лариса прокомментировала нам произошедшее.

— Ничего серьезного там не произошло. Во-первых, это случилось практически месяц назад, 16 ноября. Девчонки сразу же примирились. В Instagram у потерпевшей был прямой эфир со второй девушкой. Отношения у них хорошие, дружеские, — рассказала Лариса Максак.

На вопрос, что же стало причиной конфликта, замдиректора ответила следующее:

— Кто-то про кого-то сказал какие-то сплетни, девчонки пытались выяснить отношения. Ничего серьезного не произошло, телесных повреждений ни у кого не было, синяков тоже, претензий не возникало. Они пришли на следующий день, уже примирившись.