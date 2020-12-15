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«Отношения у них хорошие, дружеские». В Оршанском колледже продовольствия поссорились две студентки, дошло до драки
Источник материала: Onliner
Сегодня в Telegram-канале «Отчислено»
Чтобы узнать подробности произошедшего, журналистка Onliner позвонила руководству колледжа. Заместитель директора Максак Лариса прокомментировала нам произошедшее.
— Ничего серьезного там не произошло. Во-первых, это случилось практически месяц назад, 16 ноября. Девчонки сразу же примирились. В Instagram у потерпевшей был прямой эфир со второй девушкой. Отношения у них хорошие, дружеские, — рассказала Лариса Максак.
На вопрос, что же стало причиной конфликта, замдиректора ответила следующее:
— Кто-то про кого-то сказал какие-то сплетни, девчонки пытались выяснить отношения. Ничего серьезного не произошло, телесных повреждений ни у кого не было, синяков тоже, претензий не возникало. Они пришли на следующий день, уже примирившись.
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«Отношения у них хорошие, дружеские». В Оршанском колледже продовольствия поссорились две студентки, дошло до драки
Сегодня в Telegram-канале «Отчислено» появилось видео с дракой двух девушек. На нем видно, как одна из них активно бьет другую, а та старается укрыться от ударов. При...
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